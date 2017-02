Vlády v Berlíně a Londýně se lekly možného prodeje Opelu a Vauxhallu

Německá vláda jedná s americkou automobilkou General Motors (GM) a francouzskou PSA Group o budoucnosti továren německé značky Opel v případě, že PSA tuto firmu od Američanů koupí. Oznámila to německá ministryně práce Andrea Nahlesová. Šéf PSA Carlos Tavares mezitím dal na vědomí, že se chce v brzké době sejít s německými činiteli a jednat s nimi o možné koupi Opelu a dalších aktivit evropské divize GM.

"Německá vláda na dnešním zasedání intenzivně jednala na téma Opel," sdělila Nahlesová. Podle ní chce Berlín zajistit, aby po případném prodeji Opelu do rukou PSA zůstaly všechny tři domácí továrny německé firmy otevřené.

"Carlos Tavares má v úmyslu setkat se v Německu s těmi, kdo jsou v Opelu zainteresováni," citovala agentura Reuters mluvčího PSA. Podle něj by se Tavares mohl v rámci těchto jednání sejít i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Mluvčí francouzské vlády Stephane Le Foll uvedl, že chápe obavy Německa ohledně možného převzetí Opelu. "Nevím, jaké byly stanoveny podmínky. Ale chápu, že z pohledu Německa existuje přání zachovat životně důležitou část tamního průmyslu a ochránit pracovní místa," prohlásil.

Znepokojení ohledně možného prodeje evropských aktivit GM dnes vyjádřila i Británie, kde americká automobilka působí prostřednictvím divize Vauxhall. Prodej by mohl ohrozit aktivity Vauxhallu, zvláště když se Británie rozhodla vystoupit z Evropské unie.

Automobilový průmysl v Británii v posledních letech vzkvétal. Loňské schválení brexitu britskými voliči však vyvolalo obavy ze zavedení cel, která by snížila konkurenceschopnost britských podniků, upozorňuje agentura Reuters.

"Vláda zůstává v úzkém kontaktu s GM. Situaci pozorně sledujeme," uvedl mluvčí britského ministerstva pro podnikání. Dodal, že ministr Greg Clark již nastínil své obavy prezidentovi GM Danovi Ammannovi. Vauxhall ve svých dvou britských továrnách u Liverpoolu a Lutonu zaměstnává kolem 4500 lidí.

PSA v úterý oznámila, že uvažuje o převzetí evropských aktivit GM, a americká skupina to potvrdila. Případné spojení by vytvořilo druhou největší automobilovou skupinu v Evropě a vyvinulo silnější konkurenční tlak na největší evropskou automobilku Volkswagen.

Spojením PSA s Opelem a jeho sesterskou značkou Vauxhall by vznikla skupina se zhruba 16procentním podílem na evropském automobilovém trhu. Sesadila by tak z pozice evropské dvojky francouzský Renault a dostala by se za německou skupinu Volkswagen, která má na evropském trhu podíl 24 procent.

Opel dnes oznámil, že v jeho centrále v Rüsselsheimu je nyní šéfka GM Mary Barraová a prezident skupiny Dan Ammann. Podle německé publikace Manager Magazin oba dva nejvyšší manažeři GM chtějí vedení Opelu informovat o jednáních s PSA.