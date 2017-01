Volkswagen opouští manažerka pro řešení skandálů, rozhádala si šéfy

Za jejím odchodem stojí podle vyjádření automobilky neshody v chápání povinností vyplývajících z její funkce, uvedla dnes agentura Reuters.

Hohmannová-Dennhardtová byla známá jako krizová manažerka a Volkswagen ji přebral konkurenční automobilce Daimler. Jde o bývalou političku a soudkyni ústavního soudu. Ve funkci ji nahradí Hiltrud Wernerová (49), která dosud pracovala v kontrolním oddělení firmy.

Volkswagen tento měsíc přistoupil na to, že zaplatí 4,3 miliardy dolarů (108,6 miliardy Kč) za to, že téměř deset let falšoval pomocí speciálního softwaru testy měření emisí. Jde o největší pokutu, k jaké kdy byla automobilka v USA odsouzena. Skandál prudce srazil tržní hodnotu podniku, donutil k odchodu generálního ředitele a vedl k vyšetřování po celém světě.

"Volkswagen bude dál tlačit na změny ve svém způsobu myšlení a práce," uvádí se v dnešním sdělení firmy.