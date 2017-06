Western Digital podal novou nabídku na čipovou divizi Toshiby | E15.cz

Toshiba minulý týden zvolila za preferovaného kupce pro svou čipovou divizi konsorcium, za nímž stojí japonská vláda a které za divizi nabízí zhruba dva biliony jenů, tedy asi 424 miliard korun.



Western Digital, který s Toshibou ve výrobě paměťových čipů spolupracuje, s prodejem divize nesouhlasí a už dříve v souvislosti s plánovaným prodejem požádal o arbitrážní řízení. Divize je druhým největším světovým výrobcem čipů typu NAND.

Definitivní dohodu s konsorciem japonské společnosti Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), Development Bank of Japan a amerického investičního fondu Bain Capital chce Toshiba podepsat ve středu. Ten den se koná i valná hromada akcionářů Toshiby.Podle agentury Reuters zatím není jasné, zda nově předložená nabídka se proti předešlému návrhu Western Digital nějak podstatněji změnila. Zástupce americké firmy to podle Reuters odmítl upřesnit.Toshiba příjem z prodeje divize naléhavě potřebuje, protože v důsledku rozsáhlých ztrát americké jaderné divize Westinghouse Electric se dostala na pokraj finančního kolapsu. Westinghouse byl letos nucen vyhlásit bankrot a požádat ve Spojených státech o soudní ochranu před věřiteli.