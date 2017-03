Zahájí Trump obchodní válku? Poškodila by zejména Spojené státy, tvrdí analýza

Pokud by americký prezident Donald Trump uvedl své ochranářské plány do praxe, zasáhly by hlavně USA. Simulační model Ifo zkoumal, co by se stalo, kdyby USA zavedly na veškerý dovoz pětačtyřicetiprocentní daň. Pokud by ostatní státy zavedly daň ve stejné výši na americké výrobky, propadl by se vývoz USA o 91 procent, uvedl ředitel Ifo Clemens Fuest pro WirtschaftsWoche.

Americký HDP by se v takovém případě podle Fuesta snížil o sedm procent a způsobil škody i světovému obchodu. Do USA směřuje devět procent německého vývozu, německý HDP by se ale podle propočtů snížil pouze o půl procenta.

Pokud by Trump zavedl clo jen na dovoz z Mexika a Číny, snížil by se čínský import do USA o 52 procent a ten z Mexika o 58 procent. Ztráty by se ale částečně vyrovnaly dovozem z ostatních zemí.

"V případě obchodní války se všemi partnerskými zeměmi by USA byly jedním z těch, kdo by tratil nejvíce. Proto by obchodní partneři neměli dovolit, aby se mezinárodní obchodní dohody v rámci WTO (Světové obchodní organizace) nahrazovaly dvojstrannými dohodami s USA," varuje Fuest.