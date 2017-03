Zásadní problém Evropy. Opouští ji stále víc bohatých lidí, největší exodus postihl Francii

Evropa je tak zahleděná do sebe, že si ani nevšímá negativního trendu posledních let – opouštějí ji bohatí lidé. Podle odborníků to může signalizovat budoucí problémy a možný neklid na starém kontinentu. Nejvíce je tímto jevem postižená Francie, ale odhady hovoří o tom, že s odlivem lidí s velkým majetkem se může potýkat i Belgie, Německo, Nizozemsko a Švédsko. K odchodu „nutí“ milionáře vysoké daně v Evropě, slabý růst některých ekonomik a také obavy z terorismu.