Zrušení Obamacare by prudce zvýšilo počet nepojištěných Američanů, tvrdí analýza Kongresu | E15.cz

Zrušením zdravotní reformy někdejšího demokratického prezidenta Spojených států Baracka Obamy bez jakékoli náhrady by do roku 2026 přišlo 32 milionů Američanů o své zdravotní pojištění. Na základě odhadů to tvrdí nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO), napsala v noci na agentura Reuters.