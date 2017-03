Zvýší-li se zaměstnanost a inflace, Fed může zvýšit úrokové sazby

Centrální banka USA (Fed) by mohla zvýšit úrokové sazby ještě tento měsíc, pokud se zvýší údaje o zaměstnanosti a inflaci. Uvedla to šéfka Fedu Janet Yellenová. Její komentář zřejmě posílí očekávání, že rozhodnutí o zvýšení úroků v USA padne již na nejbližším zasedání Fedu, které se uskuteční 14. a 15. března. Zvýšení sazeb v posledních dnech naznačili také další představitelé Fedu.

"Na našem zasedání tento měsíc výbor bude hodnotit, zda se zaměstnanost a inflace nadále vyvíjejí v souladu s naším očekáváním, v takovém případě by další úprava sazeb z federálních fondů byla zřejmě vhodná," citovala agentura Reuters z projevu, který Yellenová přednesla při slavnostním obědě s podnikateli v Chicagu. Yellenová rovněž uvedla, že sazby zřejmě letos porostou rychleji, protože poprvé za dobu jejího působení to vypadá, že ekonomika je vzdálená od bezprostředních překážek doma i v zahraničí.

"Obecně vzato vyhlídky na další mírný hospodářský růst vypadají povzbudivě, zvláště když se zdá, že rizika pocházející ze zahraničí poněkud ustoupila," uvedla Yellenová. Upozornila, že cíl Fedu v oblasti zaměstnanosti byl do značné míry splněn a inflace jde nahoru.

Středeční zpráva ukázala, že spotřebitelské ceny v lednu rostly nejvíce za čtyři roky. Meziroční inflace činila 1,9 procenta, byla tak těsně pod dvouprocentním cílem Fedu. Nejbližší zpráva o zaměstnanosti má být zveřejněna 10. března.

Fed přikročil k prvnímu zvýšení základní úrokové sazby za téměř deset let v prosinci 2015. Před tímto krokem banka svou základní sazbu v rámci snahy o podporu hospodářského růstu držela po dobu sedmi let na rekordním minimu 0,0 až 0,25 procenta. K dalšímu zvýšení přistoupil Fed až po roce, tedy loni v prosinci, kdy také naznačil, že by letos mohl zvýšit úroky až třikrát díky nízké nezaměstnanosti, která činí 4,8 procenta, a růstu inflace.

Yellenová však rovněž upozornila, že plány na zvýšení úroků do značné míry reagují na současné hospodářské údaje. Nejsou přizpůsobeny plánům, které může nebo nemusí přijmout nová vláda prezidenta Donalda Trumpa. "V tuto chvíli je zde obrovská nejistota o tom, jaké politické změny budou uvedeny v platnost. Měli bychom být trpěliví a vyčkat, co se stane," prohlásila Yellenová.