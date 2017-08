KLDR chystá útok na americký Guam: „Na toho chlápka zbaveného rozumu platí jen síla“ | E15.cz

KLDR tím dále vyhrotila slovní přestřelku s USA, v níž obě strany používají nejsilnější výrazy za dlouhá léta. Slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnostech jaderného útoku USA Pchjongjang označil za „snůšku nesmyslů“.

Jeden ze severokorejských generálů v prohlášení zveřejněném oficiální agenturou KCNA podrobně popsal možný útok na ostrov ležící ze všech amerických území nejblíže Korejskému poloostrovu. Rakety Hwasong-12 podle něho přeletí přes Japonsko a po 3356 kilometrech, které urazí za 1065 sekund, budou u Guamu.

Pchjongjang reagoval na Trumpova slova o tom, že pokud bude KLDR Spojeným státům vyhrožovat, narazí na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“. „Rozumný dialog s tímhle chlápkem zbaveným rozumu není možný, na něj platí jen nejhrubší síla,“ stojí v severokorejském prohlášení na Trumpovu adresu.

KLDR již o možnosti útoku na Guam hovořila dříve, takto podrobně však plán ohrožení ostrova s více než 160 tisíci obyvateli dosud nepopsala.

Japonsko, které patří k hlavním americkým spojencům v oblasti, je podle ministra obrany Icunoriho Onodery připraveno na severokorejskou hrozbu zareagovat a pokud budou rakety představovat existenční ohrožení, zneškodnit je.

Japonský expert na KLDR Masao Okonogi řekl agentuře Reuters, že severokorejská prohlášení o Guamu nepředstavují výhružky útokem, ale varování, že se Pchjongjang chystá přemístit cíle dopadů svých testovacích raket z oblasti u Japonska blíže americkému ostrovu.

Na Guamu se ve středu zastavil americký ministr zahraničí Rex Tillerson, který se pokusil zmírnit Trumpova slova a zlehčit rétorické výpady posledních dnů. Američanům vzkázal, že mohou v noci klidně spát.

Obyvatele ostrova uklidňoval i jeho guvernér Eddie Calvo. „Jsou rádi nepředvídatelní, vypálí raketu, když to nikdo nečeká, párkrát už to udělali. Teď to oznámili... To znamená, že nechějí žádná nedorozumění“ řekl o severokorejském režimu Calvo.