KLDR poprvé vyzkoušela mezikontinentální raketu. Mohla by doletět až na Aljašku | E15.cz

Americké tichomořské velení předtím sdělilo, že zaznamenalo odpal rakety z území KLDR a že dráhu střely sledovalo po dobu 37 minut.

Totalitní Severní Korea tak zřejmě dosáhla klíčového pokroku v naplnění svého plánu ohrozit Spojené státy, poznamenala agentura AFP. Otestovaná raketa může být schopna zasáhnout Aljašku, řekl zbrojní analytik citovaný agenturou AP.

Spojené státy a Jižní Korea předtím uváděly, že střela, kterou Pchjongjang vypálil ze svého území a která dopadla do Japonského moře, byla raketou středního doletu.

Střela byla odpálena jen několik hodin poté, co o problémech s KLDR telefonicky hovořil americký prezident Donald Trump s japonským premiérem Šinzóem Abem a s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Trump koncem června uvedl, že severokorejská hrozba vyžaduje rozhodnou reakci. Prohlásil také, že čas trpělivosti s jadernými a raketovými testy KLDR skončil.

Nyní Trump v první reakci na twitteru napsal: „Severní Korea právě vypustila další raketu. Nemá tento člověk (severokorejský vůdce Kim Čong-un) ve svém životě nic lepšího na práci? Lze jen těžko uvěřit, že Jižní Korea a Japonsko to ještě vydrží. Možná že Čína vyvine tvrdý nátlak na Severní Koreu a jednou provždy skoncuje s těmito nesmysly!“

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....