600 porušení za 3 dny. Příměří nevydrželo na Donbasu ani na začátek školy | E15.cz

Uvedl to v pondělí zástupce šéfa mezinárodní mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Alexander Hug. Intenzita ozbrojených střetů se však podle pozorovatelů od začátku srpna snížila až o 65 procent, informovala agentura Unian.

Boje na východě Ukrajiny trvají od roku 2014 a od té doby si vyžádaly na 10 000 mrtvých. Trvalé příměří mezi povstaleckými jednotkami a ukrajinskou armádou v souvislosti se zahájením nového školního roku ohlásili vyjednavači ve středu.

Sad. 'Back to School' ceasefire in E Ukraine fails to hold. Intl monitors report dozens explosions after 00:00 08/25 https://t.co/2l0wvRj1Ld pic.twitter.com/7nQnG1j8U2