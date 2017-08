Agenti FBI provedli razii v domě bývalého šéfa Trumpovy kampaně. Hledali spojitost s Ruskem | E15.cz

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v červenci prohledal dům bývalého šéfa Trumpovy prezidentské kampaně Paula Manaforta a zabavil v něm dokumenty a další materiál. Oznámil to dnes list The Washington Post. Akce byla součástí vyšetřování možného zásahu Ruska do loňských amerických prezidentských voleb, které nakonec vyhrál Donald Trump.