Ambasádu pro Trumpa v Česku bych vzala, říká exasistentka prezidentů

Nejpozději v den inaugurace Donalda Trumpa musel americký velvyslanec v Česku Andrew Schapiro opustit svůj úřad a odletět ze země. Jeho úřad je volný a nový americký prezident za něj bude hledat nástupce. Může to být žena? Bývalá asistentka prezidentů v Bílém domě Eliška Hašková Coolidge by se takové nabídce nebránila. V rozhovoru pro Blesk.cz zmínila i to, co vše se bude muset naučit nová první dáma USA Melania Trumpová.

Narodila se v Praze v roce 1949, ale emigrovala s matkou a bratrem do Německa a později do Francie. Ještě ji nebylo ani deset let a odstěhovala se za otcem do Spojených států. A tím to začalo.

V 21 letech se Eliška Hašková Coolidge stala asistentkou v Bílém domě. Pracovala pro pět prezidentů a později na protokolu amerického ministerstva zahraničí. Zkušeností i z politických kruhů má tedy dost. A právě takového člověka možná hledá nový americký prezident Donald Trump hledá na post velvyslance v České republice.

Hašková by se takové nabídce nebránila. „Nebylo mi to nabídnuto. To je nabídka, kterou každý nemůže vzít lehce a kterou každý oceňuje,“ řekla Eliška Hašková Coolidge v druhé části rozhovoru pro Blesk.cz. Dodala, že by takovou nabídku ráda přijala. „To určitě ano,“ dodala.