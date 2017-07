Američané jednají s Estonskem, to chce v zemi natrvalo umístit rakety | E15.cz

"Dnes jsme o tom mluvili, ale nehovořilo se o přesném datu," řekl podle agentury AFP po setkání estonský premiér k otázce amerických raket. Podle prohlášení estonské vlády se jednání týkalo především bezpečnostní spolupráce či kooperace mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

"Hovořili jsme o (ruských) manévrech, které se přiblížily k estonské hranici... A o způsobu, kterým je USA a NATO musí monitorovat a vyměňovat si informace," dodal Ratas.

Spojené státy začátkem července poprvé v historii umístily jednu z baterií střel Patriot v Litvě, ovšem pouze v rámci jednorázového cvičení, které skončilo minulý týden. Pobalstké státy však mají zájem o stálou přítomnost těchto střel typu země-vzduch, jejichž úkolem je sestřelovat taktické rakety, střely s plochou dráhou letu a letadla.

Americké úřady nedávno schválily prodej patriotů Polsku a Rumunsku, o jejich možném nasazení v Pobaltí se však dosud konkrétně nevyjádřily. Pence, který vyrazil do Pobaltí a jihovýchodní Evropy na čtyřdenní cestu, zavítá ještě do Gruzie a do Černé hory.