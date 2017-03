Američané mají plány na útok proti Severní Koreji. Je to běžná praxe

List The Wall Street Journal (WSJ) ve středu informoval s odvoláním na interní analýzu Bílého domu o existenci tajně připravované strategie USA vůči Severní Koreji. V ní se připouští například i možnost vojenského úderu nebo změny režimu v zájmu odstranění hrozby jaderného útoku. Američtí činitelé podle listu o možném vojenském řešení severokorejské hrozby diskutovali i se spojenci USA.

Při únorovém setkání s japonským premiérem Šinzó Abem šéf Bílého domu Donald Trump několikrát řekl, že ve vztahu ke KLDR jsou "všechny možnosti otevřené", upozornil list. Byť se na první pohled zdá, že tyto úvahy staví USA do role případného „agresora“, z pohledu národně-bezpečnostní strategie státu a samotného historického kontextu politiky USA jde o věc běžnou. Nejslavnější historickou připomínkou podobných úvah může být v roce 1974 odtajněná strategie takzvaných barevných válečných plánů.

Ty vypracovali váleční stratégové USA už na začátku dvacátých a třicátých let minulého století, plány počítaly s nejrůznějšími typy dalších „světových“ konfliktů USA vs „někdo“. Například konflikt se samotným Japonskem modeloval oranžový plán. Válku, v níž by byly USA s Velkou Británií, Kanadou a jejich dominii propočítával asi nejslavnější červený plán. Jeho další rozvíjení se po vypuknutí druhé světové války a spojenectví s Brity ukončilo.

Červený válečný plánAutor: Wikipedia

Za dob studené války pak vznikl další ze slavných plánů – takzvaný SIOP (Single Integrated Operational Plan), který počítal s „všeobecnou jadernou válkou“ a byl mezi lety 1961 až 2003 pravidelně obnovován. Zahrnoval řadu strategických cílů, připravených vojenských operací i budování obraných opevnění a valů i pozdější postupné jaderné odzbrojování a politické kroky vůči Sovětskému svazu a dalším potenciálním nepřátelům.

Napětí v jihovýchodní Asii

Jak dále píše WSJ, Japonci prý pochopili, že součástí těchto možností je i americký vojenský úder na severokorejské cíle. Mohlo by k němu dojít pravděpodobně v situaci, kdy by se ukázalo, že Pchjongjang je připravený testovat mezikontinentální balistické rakety.

Tokio na takový scénář reagovalo se znepokojením. Japonsko a Jižní Korea mají z radikálního posunu americké politiky vůči KLDR obavy, konstatoval americký deník. Když Severní Korea letos ohlásila připravenost ke zkoušce mezikontinentální rakety, Trump na Twitteru napsal, že "to se nestane".

Před dvěma týdny svolala náměstkyně bezpečnostního poradce Bílého domu Kathleen McFarlandová poradu, na níž požádala spolupracovníky, aby předložili návrhy na postup vůči KLDR - od možnosti uznat tento stát jako jadernou mocnost až po vojenskou akci proti Pchjongjangu. Rejstřík možností obdržela McFarlandová minulé úterý. Návrhy jsou nyní podrobovány analýze, než budou předány prezidentovi k posouzení, uvedl americký list.