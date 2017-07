Američtí kongresmani chtějí sankce proti Rusku jako zákon. Trump je tak nebude moci zrušit | E15.cz

Návrh zákona podle amerického listu The Washington Post (WP) zavádí nejen nové sankce namířené proti Rusku za jeho údajné zásahy do amerických prezidentských voleb a za agresi na východní Ukrajině, ale také proti Íránu a Severní Koreji.

O dohodnutém návrhu zákona by Sněmovna reprezentantů mohla podle WP hlasovat již v úterý. Pokud by zákon prošel, mohl by jej ještě vetovat prezident Trump, který usiluje o zlepšení vztahů s Moskvou. Podle amerického listu by byl ale takový pokus předem odsouzen k neúspěchu, neboť mají zastánci normy v Kongresu dostatek hlasů, aby prezidentské veto přehlasovali.

"Zákon má širokou podporu v Senátu i ve Sněmovně. Pokud ho (prezident Trump) vetuje, veto přehlasujeme," uvedl dnes demokratický senátor Ben Cardin.

Podle amerických médií se proti novému zákonu o protiruských sankcích vyslovilo v posledních dnech několik vládních představitelů včetně ministra zahraničí Rexe Tillersona. Snažili se údajně zákonodárce od přijetí normy odradit. Na základě předloženého zákona by mohl Kongres totiž zablokovat případnou snahu prezidenta o zrušení protiruských sankcí. Trumpova administrativa to prý považuje za nepřípustné omezení pravomocí hlavy státu.