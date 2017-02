Asadovi se nelíbí Trumpův plán na zřízení bezpečných zón pro civilisty

Syrský prezident Bašár Asad odmítl plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na vytvoření bezpečných zón pro civilisty ve válkou zmítané Sýrii. Vyplývá to z rozhovoru na serveru Yahoo News. Podle Asada by bezpečným zónám stejně hrozily útoky ozbrojených skupin. Asad ale přivítal spolupráci s Washingtonem v boji proti organizaci Islámský stát (IS).