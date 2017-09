Asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou vešla v platnost. Dnešek vstoupí do dějin, tvrdí Porošenko | E15.cz

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvítal, že dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou o přidružení vstoupila dnes v plném rozsahu v platnost. A to navzdory snahám Ruska ji zhatit. Juncker to označil za svátek pro celou Evropu, zatímco ukrajinský prezident Petro Porošenko označil dnešek za den, který vstoupí do dějin silné a nezávislé Ukrajiny.