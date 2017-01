Babiš v Bruselu zase tlačí reverse charge. V ostatních vyvolává obavy

"Jsem rád, že návrh byl konečně předložen a můžeme s ním začít pracovat," poznamenal Babiš, který kolegům připomněl, že reverse charge je jeho "obsese" a mluví o ní od léta 2014. Na nevybrané DPH ztrácí EU ročně 160 miliard eur (přes 4,3 bilionu Kč).

Základem systému přenesené daňové povinnosti je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele. Bránit má takzvaným karuselovým podvodům, kdy dodavatel daň neodvede a odběratel si ji nárokuje ve formě odpočtu. V současnosti mohou země mechanismus uplatnit za přísných podmínek výběrově.

Novinářům po jednání Babiš řekl, že cesta k prosazení změn a pak celého návrhu bude ještě "trnitá a složitá". Česká republika už proto kvůli věci zorganizovala několik schůzek. O tématu v pondělí Babiš mluvil se slovinským premiérem Mirem Cerarem a ve čtvrtek večer s ministrem financí Edwardem Sciclunou. Rozhodný odpor vůči principu reverse charge dnes Babiš nezaznamenal. "Myslím, že to je teritoriální problém, který se týká Česka, Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska," podotkl Babiš. "Pokud s tím nemá problém Německo, tak jsou obavy neopodstatněné," dodal.

Česko žádalo možnost spustit nejméně pětiletý pilotní projekt obecného mechanismu reverse charge, který by umožňoval jeho využití u transakcí nad 10 000 eur (270 000 korun). Evropská komise, která chystá celý nový evropský režim pro DPH, v prosinci splnila slib a s návrhem v prosinci přišla.

K překvapení Prahy a Vídně však předložený materiál neumožňuje použít systém přímo, ale až po povolení od komise. Stát, který o něj žádá, musí splňovat určité podmínky, které jsou z českého pohledu velmi přísné. Rakousko upozornilo, že v nynější podobě návrhu by systém nemohlo použít.

Eurokomisař pro hospodářské otázky, daně a cla Pierre Moscovici v debatě řekl, že věc je otevřena všem a umožňuje o spuštění požádat Česku i Rakousku a zároveň co nejméně ohrožuje fungování jednotného unijního trhu.

Babišovi vadí tři konkrétní věci. Nesouhlasí s tím, že podmínkou souhlasu komise by musela být určitá minimální výše nevybrané DPH. "To není přijatelné. Musíme se snažit všemi dostupnými způsoby vybrat veškeré daně, abychom mohli snižovat schodek i zadlužení," podotkl dnes Babiš. Podle něj je návrh z ekonomického pohledu špatně, protože znamená, že asi 15 procent nevybrané DPH může být tolerováno.

Vadí mu také, že by už po půl roce mohla Evropská komise fungování systému v některé zemi zastavit. Podle Babiše to znamená nejistotu pro firmy a Praha žádá, aby takové rozhodnutí bylo na ministrech financí EU. Podle Moscoviciho je ale tato pojistka potřeba vzhledem k nejistým dopadům, které by zavedení obecného mechanismu v jedné zemi mohlo mít na jiné členské státy unie. Slovinsko v diskusi varovalo před rizikem přesunu podvodů do jiných zemí.

Pro Česko je nepřijatelné i to, že obecný systém reverse charge by v zemi, která splní podmínky a získá povolení jej používat, měl skončit nejpozději v roce 2022. Babiš si myslí, že by tato možnost měla existovat až do chvíle, kdy v EU začne platit nový režim pro DPH.

O podobě návrhu nyní budou jednat experti členských zemí, maltské předsednictví EU chce věc ještě v první polovině letošního roku uzavřít. O daňových otázkách musejí unijní státy rozhodnout jednomyslně. Podporu snaze Česka návrh upravit a přijmout dnes kromě Rakouska daly najevo také Maďarsko, Slovensko a Německo. Právě německou podporu dnes Babiš označil za zásadní.