Brexit startuje. O odchodu Británie se začne jednat po 19. červnu | E15.cz

Evropská unie dnes dokončila své přípravy na dvouletá vyjednávání s Londýnem o odchodu Británie z bloku. Zástupci ostatních 27 členských zemí dnes potvrdili konkrétní mandát někdejšímu eurokomisaři Michelu Barnierovi, který za unijní stranu rozhovory povede. On sám novinářům řekl, že EU je na rozhovory dobře připravena a on by chtěl jejich první kolo uskutečnit v týdnu od 19. června. Britové by se mimo EU měli ocitnout na jaře 2019.