Británie již brzy oficiálně požádá o odchod z Evropské unie

Článek 50 je část lisabonské smlovy z roku 2009, popisující postup pro případ, že některá členská země má zájem z unie odejít. Lisabonská smlouva stanoví, že země, která se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. EU pak uzavře s touto zemí dohodu o podmínkách jejího odchodu s přihlédnutím k budoucím vztahům s unií. Tuto smlouvu schvaluje Rada kvalifikovanou většinou po souhlasu Evropského parlamentu: - Text článku 50 pro krok vystoupení neklade žádné předběžné podmínky, kromě toho, že rozhodnutí členské země musí být v souladu s jejím ústavním pořádkem. - Stát, který chce odejít, musí svůj záměr formálně oznámit, nestačí tak pouhá informace o výsledku referenda. Britská premiérka Theresa Mayová dopisem oficiálně požádá o odchod své země z Evropské unie 29. března. - Po této formální aktivaci článku začne dvouletý proces vyjednávání, po celou dobu je odcházející země členem unie za nezměněných podmínek. - Prvním krokem bude dohoda zbývajících 27 členských zemí na společné vyjednávací pozici. - Samotná vyjednávání jménem EU velmi pravděpodobně povede Evropská komise. Neexistuje však precedens, a tak není vyloučen ani jiný vývoj. Věc řeší článek 218(3) unijní smlouvy, který dává členským zemím možnost jmenovat i jiného vyjednávače. - Cílem je dohoda o způsobu odchodu dané země z EU s přihlédnutím k jejím budoucím vztahům s unií. - Základním údajem, na kterém se budou muset ve stávající situaci obě strany shodnout, je samotné faktické datum brexitu, tedy okamžiku, kdy pro Británii a v Británii přestane platit unijní právo. - Otázkami k řešení budou zřejmě také nejrůznější přechodná období týkající se například přístupu na jednotný trh či další spolupráce v boji s terorismem. - S dosaženou dohodou musí souhlasit Evropský parlament. Velmi pravděpodobně budou moci o věci hlasovat také britští europoslanci. - Poté o uzavření dojednané dohody rozhodují členské země takzvanou superkvalifikovanou většinou - pro text se tedy musí vyslovit nejméně 72 procent států představujících zároveň nejméně 65 procent unijní populace. Vystupující země nehlasuje. - Podle vyjádření informovaných unijních činitelů není možné uzavřít s Británií dohody o novém uspořádání vzájemných vztahů v řadě oblastí ve chvíli, kdy je země stále součástí unie. Tyto obchodní a další dohody je však možné souběžně připravovat. - Pokud se dohodu o mechanismu vystoupení nepodaří dojednat dva roky poté, co země aktivuje článek 50, její členství v EU končí automaticky. - Ostatní země se však mohou s odcházejícím státem domluvit na potřebě prodloužení doby potřebné k dokončení "rozvodových rozhovorů". - Samotnou dohodu o vystoupení členské státy "zbytkové EU" ratifikovat nemusí. - Důsledkem dohody o odchodu bude přinejmenším praktická změna základních unijních smluv - byť třeba jen článku 52, kde je seznam států, kterých se smlouvy týkají. Takové změny už ratifikaci podléhají. - Článek 50 také uvádí, že pokud by se země rozhodla do EU vrátit, platí pro ni stejné podmínky jako pro kterýkoli jiný stát usilující o členství. Před skotským referendem o nezávislosti v roce 2014 upozorňovala tehdejší Evropská komise, že samostatné Skotsko by bylo ve stejné pozici. - Pro samotný mechanismus spuštění článku 50 neexistuje precedens. Proto jej nyní promýšlejí úředníci v Londýně i v Bruselu.