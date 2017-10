Británie nám za brexit nabízí jen drobné, stěžuje si Tajani. Chce částku ztrojnásobit | E15.cz

Podle agentury AFP je to poprvé, co vysoký unijní představitel potvrdil dosud neoficiální výši částky za rozluku. Média hovořila o částce kolem 60 až 100 miliard eur.

Brusel trvá na tom, aby Británie před odchodem z unie uhradila své finanční závazky. Londýn požadavky považuje za přehnané a platit zatím odmítá. Podle nedávného vyjádření mluvčího britské vlády bude chtít premiérka Theresa Mayová se svými evropskými kolegy o sporu kolem financí mluvit na nadcházejícím unijním summitu.

"Potřebujeme získat naše peníze zpět, tak jak před 30, 40 lety řekla (tehdejší britská premiérka Margaret) Thatcherová," uvedl Tajani. Zdůraznil, že není proti Spojenému království. "Ale pomozte nám, prosím, abychom my mohli pomoci vám," řekl.

Za pomalý pokrok ve vyjednáváních o odchodu Británie z EU podle něj může rozkol v britské vládě. "Chceme vědět, co chce Británie udělat. A to je problém, protože to není příliš jasné. My jsme jednotní. Ale existuje jednota i ve Spojeném království? Je tam příliš mnoho rozdílných názorů," dodal.

Rozkol v britském kabinetu se naplno projevil v úterý, když ministryně vnitra Amber Ruddová označila v parlamentu za nemyslitelné, aby Británie opustila EU bez dohody o podmínkách rozchodu. Ministr pro brexit David Davis naproti tomu řekl, že i to je jedna z možností a že je třeba na ni pamatovat.