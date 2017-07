Británie opouští rybolovnou úmluvu s pěti dalšími zeměmi, jedná se o první krok vystoupení z EU | E15.cz

Británie vystoupí z dohody, která umožňuje rybářům z dalších pěti evropských zemí lovit v britských vodách, oznámil dnes ministr životního prostředí Michael Gove. Podle agentury AP je to první krok, kterým se Británie, připravující se na odchod z Evropské unie, snaží získat zpět kontrolu nad svým rybářským průmyslem.

Proces vystupování z londýnské úmluvy o rybolovu z roku 1964 začne v pondělí a potrvá dva roky. Dokument umožňuje zúčastněným zemím, aby jejich lodě lovily v okruhu šesti až 12 námořních mil (asi 11 až 22 kilometrů) od pobřeží signatářských zemí. Úmluva se kromě Británie týká Francie, Belgie, Irska, Německa a Nizozemska. Jejich lodě nebudou moci po vystoupení Británie lovit v britských vodách a britští rybáři ztratí možnost lovit u břehů zmíněných pěti zemí.

Británie úmluvu podepsala ještě předtím, než vstoupila do EU, a byla by jí tak vázána i poté, co evropský blok opustí. Unijní legislativa pokrývá rybolov v zóně mezi 12 a 200 námořními mílemi od pobřeží.

"Je to historický první krok k vybudování nové domácí rybolovné politiky s ohledem na naše vystoupení z EU. Tento krok povede ke konkurenceschopnému, ziskovému a udržitelnému (rybolovnému) průmyslu v celém Spojeném království," uvedl Gove.

Británie měla podle vládních údajů v roce 2015 asi 6000 rybářských lodí, které ten rok ulovily ryby v hodnotě 775 milionů liber (zhruba 23 miliard Kč). Plavidla z dalších pěti států úmluvy vylovila 10.000 tun ryb v odhadované hodnotě 17 milionů liber (506 milionů Kč).

Irský ministr zemědělství Michael Creed označil britský krok za "nevítaný a zbytečný", ale očekávaný.