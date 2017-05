Britské strany slibují bezpečí | E15.cz

Atentát v Manchesteru ovlivnil kampaň před blížícími se britskými volbami. Téma brexitu v obnovené agitaci stran dle předpokladu ustoupilo hrozbě terorismu. Vládní konzervativci a opoziční labouristé se vzájemně obviňují z neschopnosti zajistit obyvatelům království bezpečí. Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) dokonce tvrdí, že premiérka Theresa Mayová nese na útoku díl viny.

„Čeho je moc, toho je příliš. Musíme být vůči těmto lidem silnější a rozhodnější,“ řekla premiérka na adresu islámským extremistů, kteří podle ní podrývají britské hodnoty a chtějí na zbytek společnosti aplikovat svou zvrácenou víru. Toryové plánují vytvořit komisi pro potírání terorismu, která by případy extremismu vyhledávala. Měla by také za úkol zajistit dodržování ženských práv a skoncovat s „nepřijatelnými kulturními normami“, jako je ženská obřízka. Mayová rovněž uvedla, že strana zvažuje zavedení nových trestných činů.

Úhlavní rival Mayové, lídr labouristů Jeremy Corbyn, spojil domácí terorismus s britským angažmá ve válkách v cizích zemích. Podle něj je třeba provádět takovou zahraniční politiku, která bude ohrožení království snižovat, místo aby ho zvyšovala. „Zvrátíme škrty v policii a záchranných složkách,“ slíbil také společně s navýšením zdrojů tajných služeb. „Pouze labouristé berou zajištění financování bezpečnostních služeb vážně,“ podotkl.

Konzervativce Corbynovy výroky popudily, podle nich v podstatě omlouvají teroristické činy. „Rozhodnutí, před které budou lidé u voleb postaveni, se stalo neúprosným. Je to volba mezi mnou, neustále pracující na ochraně národních zájmů a naší bezpečnosti, a Corbynem, který na tu práci upřímně řečeno nestačí,“ prohlásila Mayová.

Ostrými výroky se před hlasováním snaží nahnat body také UKIP. Mayovou kritizovala za to, že džihádistům neznemožnila návrat z bojů po boku Islámského státu (IS). Strana proto slibuje odebírání pasů všem, kdo se rozhodnou za IS válčit.

Podle komentátorů události v Manchesteru teoreticky nahrávají spíše Mayové, která má jakožto bývalá ministryně vnitra na tomto poli zkušenosti. Konzervativci se Corbyna před útokem snažili vykreslovat jako sympatizanta IRA, což by mu mohlo nyní v očích voličů ještě více uškodit.

Jenže průzkumy před kláním, které se uskuteční 8. června, mluví jinak. Labouristé v nich snižují náskok vládní strany. V aktuálním šetření, které je pro ně nejpříznivější, je dělí pět procentních bodů, v dalších je ale rozdíl větší. UKIP tvrdá rétorika zatím nepomohla, pohybuje se kolem čtyř až pěti procent.