Brusel zahájil kroky proti Polsku, obává se ztráty nezávislosti soudů | E15.cz

Evropská komise dnes oficiálně zahájila vůči Polsku proceduru kvůli možnému porušení unijní legislativy. Stalo se tak poté, co byl v polském úředním věstníku zveřejněn sporný zákon, ohrožující podle Bruselu nezávislost polských soudů. Komise dala Varšavě měsíc na to, aby odpověděla na spuštění zmíněné procedury, která by mohla vést k finančním sankcím.