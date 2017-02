Bývalého favorita na post prezidenta Fillona čeká soudní řízení. Lidé ho už ale nechtějí

Napsal to dnes list Le Journal du Dimanche s odkazem na nejmenovaný zdroj. Prokuratura ani Fillonovo okolí se k tomu zatím nevyjádřilo.

Fillon byl považován za favorizovaného kandidáta tradiční pravice. Když se objevila informace, že v minulosti zaměstnával manželku a děti jako své poslanecké asistenty, omluvil se, ale v kampani zůstal. Podle čerstvých průzkumů ho však skandál poškodil a až 70 procent Francouzů chce, aby se kandidatury vzdal. Průzkumy mu nyní nedávají naději, že postoupí z prvního kola, protože v něm podle nich skončí až třetí. První kolo se koná 23. dubna, druhé 7. května.

Skandál propukl koncem ledna, kdy týdeník Le Canard enchaîné začal zveřejňovat informace, podle nichž Penelope Fillonová jako asistentka svého manžela a pak jeho kolegy v letech 1988 až 2013 od státu neoprávněně získala celkem 831 440 eur (22,5 milionu Kč). Fillon jako někdejší zákonodárce podle časopisu též odměnil své děti jako své asistenty. Dalších zhruba 100 000 eur (2,7 milionu Kč) dostala manželka za údajné psaní pro média.

Le Journal du Dimanche dnes napsal, že se finanční prokuratura chystá zahájit proti manželům Fillonovým soudní řízení. Buď ve formě vyšetřování, nebo předvolání před trestní soud, což by mohlo znamenat zahájení procesu nejpozději začátkem března.

Fillon řekl koncem ledna, že jediná věc, která by mu mohla zabránit kandidovat ve volbách, je situace, kdy by byla v sázce jeho čest a kdy by byl vyšetřován.