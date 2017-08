Caracas vrátil do domácího vězení opozičního vůdce Lópeze, jeho zadržení kritizoval i Trump | E15.cz

Venezuelské úřady vrátily do domácího vězení opozičního vůdce Leopolda Lópeze, uvedla dnes jeho manželka na twitteru. Tajná služba disidenta odvedla z jeho domu do vojenské věznice v úterý. Stalo se tak dva dny po kontroverzních volbách do Ústavodárného shromáždění, které opozice ani svět neuznává.