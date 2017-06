Chovanec: Případný trest kvůli kvótam je cesta do pekel, katastrofálně by podkopal důvěru lidí v EU | E15.cz

Ministři také požadovali možnost blokovat unijní rozhodování o kvótách. Ve společném prohlášení totiž podle agentury MTI naléhali, aby EU o přerozdělování uprchlíků rozhodovala jednomyslně, a to na úrovni šéfů států a vlád.

Právě zástupci Česka, Maďarska a Slovenska byli na jednání ministrů vnitra EU v Bruselu v září 2015 přehlasováni při určení počtů na přerozdělení 160 tisíc uprchlíků, aby se pomohlo Řecku a Itálii jako zemím nejhůře zasaženým migračním krizí. Polsko za tehdejší liberální vlády na poslední chvíli změnilo postoj a s přerozdělením uprchlíků se smířilo, zatímco nynější konzervativní vláda kvóty odmítá. Česko, které by mělo do září přijmout přibližně 2600 lidí, zatím převzalo 12 migrantů z Řecka.

Evropská komise podle neoficiálních zdrojů v úterý kvůli porušení unijní legislativy zahájí řízení s Českou republikou, Polskem a Maďarskem za nedodržování migračních kvót.

"Stále věřím, že EU nebude selektivně trestat ty, kteří upozorňují na nesmyslnost kvót. Šlo by o cestu do pekel, která by katastrofálně podkopala důvěru lidí v ČR v EU," informoval dnes Chovanec.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák ve Varšavě prohlásil, že by se Evropská komise střelila do vlastní nohy, kdyby se rozhodla ztrestat země V4 za neúspěch kvót. Dosud se totiž podařilo v rámci celé unie přerozdělit pouze 19 tisíc z původně určených 160 tisíc migrantů, tedy jen 12 procent. "Názor V4 je realistický, je to hlas zdravého zdravého rozumu," zdůraznil Kaliňák.

Ministři se podle něj shodli, že Evropské unii pomůže v migrační krizi jen fungující ochrana schengenských hranic, jakož i pomoc v podobě posil policistů vysílaných do problematických oblastí, zažívajících nápor migrantů.

Od příštího měsíce přejde předsednictví ve V4 z Polska na Maďarsko. Maďarský ministr Sándor Pintér dnes ve Varšavě zdůraznil, že názor V4 je v EU slyšet čím dál více a také se více prosazuje než dříve.

Slovensko, jak připomněl Kaliňákův resort, přijalo 149 křesťanů z Iráku, z nichž se však o integraci v zemi pod Tatrami pokouší už jen necelá polovička, většina se totiž vrátila do vlasti. Z další stovky uprchlíků, které Bratislava chtěla přijmout ještě před rozhodnutím o kvótách, přijali Slováci 16 migrantů, přesněji pět matek s 11 dětmi. Z nich jedna matka s třemi dětmi odešla do Rakouska, odkud bude vrácena zpět na Slovensko.