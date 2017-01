Číňané varují Američany: Pokud Trump zahájí obhodní válku, odvetu namíříme na váš Boeing

Vlivný čínský státní deník Global Times varoval, že by se americký výrobce letadel Boeing a americké zemědělské výrobky mohly stát terčem odvety, pokud nový americký prezident Donald Trump zahájí obchodní válku s Čínou. Trump, který nastoupí do úřadu v pátek, opakovaně odsoudil čínské obchodní praktiky, pohrozil, že zvýší clo na čínské zboží a označí Peking za manipulátora s měnou, což by otevřelo prostor pro uvalení sankcí na Čínu.