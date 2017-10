Čínský prezident napodobil Mao Ce-tunga, jeho ideologii zařadí strana do svých stanov | E15.cz

Delegáti končícího sjezdu Komunistické strany Číny dnes schválili zařazení ideologie prezidenta a stranického šéfa Si Ťin-pchinga do stanov strany. Si tak značně upevnil svou moc, neboť ideologie žádného jiného vůdce během jeho úřadování s výjimkou Mao Ce-tunga do stanov zahrnuta nebyla.

Si je tak nyní ve stranickém dokumentu přímo jmenován spolu se svým konceptem "socialistické čínské cesty pro novou éru". Stejná výsada se vedle Maa dostala i reformnímu vůdci Teng Siao-pchingovi, který byl ale do stanov zařazen až po své smrti v roce 1997, připomněl Reuters.

"Čínský lid a čínská země mají před sebou skvělou a zářivou budoucnost," prohlásil Si v závěrečném projevu. "V této skvělé době cítíme větší sebedůvěru a hrdost. Zároveň si ale hluboce uvědomujeme odpovědnost," dodal.

AP uvedla, že Siův myšlenkový koncept je vnímán jako zlomový bod fáze ekonomických reforem zaváděných od konce 70. let Tengem a jeho následovníky.

Si Ťin-pchingovi bezprostřední předchůdci Chu Ťin-tchao a Ťiang Ce-min se také dočkali té pocty, že jejich ideje byly zakotveny ve stanovách strany, ovšem aniž byla zmíněna jejich jména.

Ve stanovách strany je také nově uvedeno, že strana má "naprostou vůdčí moc nad armádou" a že "boj proti korupci bude pokračovat". Do stanov byla zařazena také iniciativa novodobé Hedvábné stezky (One Belt, One Road), jejímž cílem je podpora obchodu mezi Evropou a Čínou a která zahrnuje rozsáhlou obnovu infrastruktury rozvojových zemí, přes něž jsou plánovány železniční i námořní trasy. Zdůrazněna je také "rozhodující role" tržních sil při rozdělování zdrojů.

Dnes strana také zveřejnila složení svého 204členného ústředního výboru; 70 procent jsou nováčci. Podle Reuters do výboru nebyl zvolen jeden z nejbližších prezidentových spolupracovníků Wang Čchi-šan, který byl hlavní osobností prezidentova tažení proti korupci. Wang tak opustí i sedmičlenný stálý výbor politbyra strany, který určuje dění v zemi.

Wang Čchi-šan patří do skupiny stranických představitelů, kterým je více než 68 let a mají podle nepsaných pravidel strany přenechat svá místa mladším. Před sjezdem se spekulovalo, že by ale Si Ťin-pching mohl Wanga ve vedení strany ponechat, a připravit si tak půdu pro vlastní setrvání ve funkci i po překročení věkového limitu. Na příštím sjezdu komunistické strany v roce 2022 bude Si Ťin-pchingovi 69 let.

Ve středu se poprvé sejde nový ústřední výbor strany a následně bude oznámeno složení nového 25členného stranického politbyra. Kolem poledne místního času (06:00 SELČ) Komunistická strana Číny oznámí nové složení nejmocnějšího stálého výboru politbyra. Nynější stálý výbor má sedm členů a předpokládá se, že většina z nich bude vyměněna. Zůstat by měli zřejmě jen prezident Si Ťin-pching a premiér Li Kche-čchiang.

Si Ťin-pching se do čela čínské komunistické strany dostal v roce 2012 a následujícího roku se stal prezidentem země. Od té doby značně posílil svou moc. Ústřední výbor Komunistické strany Číny již loni oficiálně označil Si Ťin-pchinga za jádro nové generace čínských vůdců. "Jádrem" stranického vedení byli v minulosti nazváni jen tři politici - zakladatel komunistické Číny a vůdce první generace komunistických předáků Mao Ce-tung, reformní vůdce druhé generace Teng Siao-pching a vůdce třetí generace exprezident Ťiang Ce-min.