Čínský prezident Si si upevňuje pozici, může mít stejnou funkci jako Mao | E15.cz

Více Čínu zpřístupnit zahraničním firmám slíbil v projevu při zahájení stranického sjezdu čínské komunistické strany její generální tajemník Si Ťin-pching. „Skrze dlouhé období tvrdé práce vstoupil čínský socialismus do nové éry, je to nový historický směr v rozvoji naší země,“ řekl svým spolustraníkům. K žádným politickým reformám ale podle něj nedojde.

Si se chce zaměřit na podporu ochrany životního prostředí a bojovat s platovou nerovností mezi městy a venkovem. Zároveň hodlá nadále restrukturalizovat armádu a do roku 2050 z ní udělat jedno z nejlepších vojenských uskupení na světě.

Během týdne více než dva tisíce delegátů ustanoví nový Ústřední výbor Komunistické strany Číny, jehož členové pak zvolí politbyro strany a také nejsilnější orgán celé Číny – stálý výbor politbyra. Ten je složený ze sedmi členů.

V jeho čele je Wang Čchi-šan, kterému bylo v červenci 69 let. Podle pravidel strany by měl odejít do penze v 68 letech a ve Stálém výboru tak skončit. Spekuluje se však o tom, že by Si Ťin-pching mohl udělat výjimku a Wanga v úřadu nechat.

Si Ťin-pching přitom od nástupu do čela strany v roce 2012 upevňuje svoji moc. Díky protikorupční kampani se zbavil několika potenciálních politických rivalů a celkově bylo zatčeno okolo milionu úředníků. V této kampani hodlá nadále pokračovat.

Tím by si pro sebe připravil výhodnou pozici, až bude v roce 2022 končit své druhé období v čele strany. Agentura Reuters uvedla, že takovéto kroky by dle pozorovatelů mohly vést ke znovuobnovení postu předsedy strany. Takový titul by Si Ťin-pchinga dostal na stejnou pozici jako měl zakladatel strany Mao Ce-tung