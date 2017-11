Daňoví poradci jsou jako upíři, řekl evropský komisař. Unie reaguje na kauzu Paradise Papers | E15.cz

Daňoví poradci jsou jako upíři, kteří se bojí světla. Jediné, co proti nim funguje, je transparentnost, řekl na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku komisař Pierre Moscovici. Metafora zazněla na společné rozpravě parlamentu, rady a komise o kauze Paradise Papers, která ukázala na daňové úniky a využití daňových rájů jednotlivci a firmami.

„Nečelíme jednotlivým incidentům, ale systematickým, globálním a organizovaným praktikám. Tyto agresivní daňové optimalizace jsou o to více šokující, protože mnohé z nich jsou, zdá se, zcela legální. Proti legálním praktikám můžeme reagovat pouze zákonnými opatřeními,“ řekl Moscovici.

Komisař navrhuje nová pravidla pro daňové poradce, bankéře a právníky, kteří zprostředkovávají optimalizační metody. Tito lidé by se měli podle komisaře hlásit u finančních úřadů v daných zemích, které by měly posoudit legálnost projektu. Návrh by podle něj mohl být schválen do půl roku.

„Využívání mezer a nekonzistence v národních daňových pravidlech nemá dopady jen na státní kasy. Poškozuje i férovou soutěž na trhu, kde některé firmy používáním agresivních daňových praktik získávají výhodu proti konkurenci,“ upozorňuje český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

„Vlády členských států musí akceptovat částečné sdílení své doposud výhradní pravomoci v oblasti daní. Cílem není daně sjednotit, ale odbourat rizikové praktiky, zjednodušit pravidla,“ dodal Niedermayer.

V prosinci by měla Evropská unie jednat o sestavení černé listiny daňových rájů, na které unie pracuje už od loňského roku. Měly by se na ní objevit desítky zemí. V jednání je také unijní reforma o sjednocení daňového základu podniků.

Česká republika se chystá v nadcházejících měsících přijmout do své legislativy směrnici o praní špinavých peněz, která zavádí povinnost zavést evidenci skutečných vlastníků společností a svěřenských fondů. Rada EU nyní připravuje návrh další směrnice, která se bude týkat přeshraničního stěhování sídel společností za příznivějšími daňovými pravidly.