Dánský sociální stát nejspíš končí. Důchod bude později, studenti a penzisti půjdou do práce

Dánové doufají ve větší blahobyt obyvatel a zároveň podporu růstu ekonomiky. „Jsme zastánci takové společnosti, v níž je jednodušší podpořit sebe a svou rodinu před takovou, ve které je velký podíl vašeho příjmu odejmut na financování nákladů celé společnosti,“ prohlásil premiér Lars Lokke Rasmussen.

Růst věku odchodu do důchodu je plánován na 67 let ze současných 65 do roku 2025. Vláda návrh přepracovává a věk chce ještě posunout, a to na 67,5 roku. Zároveň je její snahou rychleji zapojit studenty mezi pracující využitím úvěrů na úkor dotací na studium. Opozice je proti snižování daní připravena bojovat. „Vláda se zapojila do ideologického tažení, které se vzdaluje od prosperujících severských zemí,“ citovala agentura Bloomberg Bennyho Engelbrechta z největší dánské opoziční strany Sociální demokracie.

Dánsko je jeden ze státu s nejvyššími daněmi na světě. Snížení daní z příjmů vyžaduje vyšší mzdy, nižší vládní výdaje, nebo kombinaci obojího. Vláda věří, že nejlepším způsobem k dosažení jejich cíle je navýšit pracovní sílu.

V současnosti však země dosahuje téměř plné zaměstnanosti, nezaměstnanost v prosinci 2016 činila 3,4 procent. Lákání pracujících migrantů je politicky uzavřená oblast, jelikož vláda nařídila hraniční kontroly a zpřísnila pravidla na vrcholu migrační krize roku 2015. Zřejmým řešením k navýšení pracovních sil, a tedy k růstu ekonomiky, je vybídnout mladé a starší pracovat.

Rassmusen ještě neprezentoval žádný detailní návrh, nicméně velká část přípravy je hotová. Prvotní návrh, který počítal se snížením horní hranice příjmu o 5 procent a podpoře platů nejméně vydělávajícím o 7 procent, přičemž k vyrovnání rozpočtu by došlo za pět let, byl zamítnut. Nový návrh má dánská vláda představit v létě.