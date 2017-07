Demokracie v Polsku skončí, varuje tamní opozice. Volá po zásahu zvenčí | E15.cz

„Polsko přestane být nejen liberální demokracií, ale demokracií vůbec,“ varovala opoziční strana Moderní (Nowoczesna). Dopisem se s žádostí o dohled nad děním v Polsku obrátila na OSN, Evropskou unii a další organizace. PiS od svého nástupu k moci na sklonku roku 2015 vyvolává nelibost části veřejnosti kroky, z nichž některé už na justici dopadly.

Mezinárodní kritiku sklidila za změny ve fungování ústavního soudu. V sobotu senátoři odhlasovali další dva zákony přinášející více moci parlamentu a kabinetu na úkor soudní sféry. Jeden se zabývá obsazováním soudní rady, jež dohlíží na chod soudů a řeší etické otázky, druhý jmenováním šéfů soudů. Schválené novely ještě musí podepsat prezident Andrzej Duda.

Vzhledem k jeho napojení na PiS se však nepředpokládá, že by kladl odpor. Ve hře je navíc záměr týkající se nejvyššího soudu. Podle něj by všichni jeho členové, kteří by nezískali výjimku ministra spravedlnosti, museli skončit. Ministr by pak za odvolané soudce vybral náhradu. Návrh byl přitom předložen narychlo bez jakýchkoli debat v době letních dovolených, zřejmě proto, aby vzbudil co nejmenší rozruch. Vládní partaj tvrdí, že reformy jsou nutné, jelikož justice je neefektivní, zkorumpovaná a slouží elitám.

„Chceme ukončit korporativismus a vpustit do ní závan demokracie. Protože Polsko je demokracie založená na vládě práva,“ prohlásil šéf rezortu spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Ke změnám už se negativně vyjádřila například Rada Evropy a někteří členové Evropského parlamentu.

Podle šéfa lidovecké frakce v orgánu Manfreda Webera Varšava opouští evropské hodnoty. Evropská komise sklidila v uplynulých dnech kritiku za své mlčení. Podle některých zdrojů by se měla situací v Polsku zabývat ve středu.