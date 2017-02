Donald Trump míří na filmová plátna a televizní obrazovky

Největší zájem vzbuzuje připravovaný film Little America (Malá Amerika), za nimž stojí studio Universal a Michael Bay jako producent. Toho veřejnost zná díky práci na velkofilmech jako Armageddon, Pearl Harbor nebo Transformeři.

Podle magazínu Hollywood Reporter se příběh odehrává v dystopické budoucnosti, kde prezident podobný Trumpovi přivedl Spojené státy k bankrotu a zemi nyní vlastní Čína, do které odjíždí američtí emigranti hledat práci . Snímek magazín popisuje jako “sci-fun” a zatím je známý jenom jeho režisér - Rowan Athale.

Trumpovou cestou až do Bílého domu se plánují zabývat dvě odlišné minisérie, každá v rozsahu zhruba osmi až deseti dílů. Scénář k první z nich Trump: It Happened Here (Trump: Stalo se to tu) pochází z pera politického reportéra Scotta Conroye a jde prý momentálně o jeden z nejdiskutovanějších politických scénářů v Hollywoodu.

Druhá minisérie, na kterou upozorňuje magazín Vanity Fair má za sebou zvučné jméno Marka Boala, který napsal, byl nominován a v jednom případě i získal Oscara za filmy Smrt čeká všude a 30 minut po půlnoci. Zatím nepojmenovaný projekt by údajně mohl být jeho režijním debutem. Zatímco první minisérie by se měla zabývat Trumpovou kampaní, tahle se bude nejspíš soustředit na volby obecněji. Volbami se plánuje zabývat i sedmá série hororového seriálu American Horror Story.

Případná postava Donalda Trumpa nebude na televizních obrazovkách novinkou. Amerického prezidenta hrál už v parodii na jeho knihu Umění udělat dohodu (jméno českého překladu - pozn. red.) Johny Depp. Samotný Trump pak několik let účinkoval v televizní soutěži The Apprentice, kde jako porotce hodnotil výkony nadějných byznysmenů.