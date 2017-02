Donald Trump možná obejde soud novým imigračním příkazem

Trump na palubě prezidentského letadla Air Force One uvedl, že nový příkaz by se zřejmě příliš nelišil od původního nařízení, které dočasně zmrazuje uprchlické programy a zakazuje občanům sedmi muslimských států vstup na území USA.

Nové nařízení by mohlo být podle Trumpa vydáno už v pondělí nebo v úterý. Na dotaz novinářů, zda vydá nový exekutivní příkaz, odpověděl: "Mohlo by to tak být. Z bezpečnostních důvodů musíme spěchat, takže by to tak mohlo být." K otázce, jaký bude obsah nového příkazu, sdělil: "Nová bezpečnostní opatření."

Prezident potvrdil, že věří ve své vítězství v právním sporu ohledně vydaného nařízení. "Naneštěstí to vyžaduje určitý čas. Tuto bitvu vyhrajeme. Máme však také řadu jiných možností, včetně vydání zcela nového příkazu," dodal.

Trump ve čtvrtek u odvolacího soudu v San Francisku utrpěl porážku, neboť tříčlenný senát odmítl obnovit platnost dekretu, který dříve pozastavil federální soud.

Trump nyní může do 14 dnů vyzvat odvolací soud, aby znovu přehodnotil čtvrteční verdikt, případně má možnost obrátit se s naléhavou žádostí na nejvyšší soud.

Jak upozorňují americké sdělovací prostředky, i když Trump tvrdí, že právní boj vyhraje, to, zda chce spor vést k nejvyššímu soudu, není zřejmé. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z Bílého domu napsala, že se prezident rozhodl k nejvyššímu soudu nejít. "Nepůjdeme s dočasným zadržovacím nařízením k nejvyššímu soudu, ale zjišťujeme všechny možnosti soudního systému," sdělil zdroj agentury.

Šéf prezidentské kanceláře Reince Priebus se ale vyjádřil poněkud jinak, když řekl, že administrativa "studuje všechny možnosti soudního systému včetně nejvyššího soudu". Čtvrteční výrok odvolacího soudu v San Francisku se vztahuje na rozhodnutí soudce Jamese Robarta ze Seattlu, který 3. února dočasně lednový Trumpův dekret zablokoval. Toto opatření má platnost na celé území USA.

Ministerstvo spravedlnosti se proti tomu odvolalo, avšak soud v San Francisku odvolání 9. února zamítl. Federální vláda má lhůtu 14 dní, aby odvolací soud vyzvala k přehodnocení čtvrtečního verdiktu. Trump vydal dekret 27. ledna a zakázal jím vstup do USA po dobu 90 dní občanům Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu a omezil migrační řízení. Zdůvodnil to nezbytností zajistit národní bezpečnost.