Donald Trump se chce zbavit ministra spravedlnosti Sessionse, uvádí americký tisk | E15.cz

Americký prezident v soukromém okruhu svých poradců řeší možnost odchodu ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, kterého hlava Spojených států v nedávném rozhovoru s novináři kritizovala. Na svém webu to napsal list The Washington Post s tím, že někteří Trumpovi důvěrníci již dokonce hledají kandidáta, který by se po Sessionsově odchodu, ať již v případě rezignace, nebo odvolání, mohl uvolněného postu ujmout.