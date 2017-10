Drogová epidemie ničí Spojené státy. Trump v reakci na ni vyhlásí stav nouze | E15.cz

Někteří američtí odborníci ale chystanou kampaň považují za prázdné gesto, protože prostředků na účinný boj s narkotiky a na léčbu závislých není dostatek.

S nápadem vyhlásit kvůli drogám v zemi stav nouze přišel guvernér státu New Jersey Chris Christie, jehož v létě Trump postavil do čela nově zřízené komise pro boj s opiáty.

"První a nejnaléhavější doporučení je zcela ve vaší pravomoci, vyhlaste stav nouze," doporučila komise hlavě státu. Takový krok by vládě umožnil aktivnější zásahy proti šíření drog. Trump už v srpnu slíbil, že se touto cestou vydá.

Stav nouze se v USA obvykle vyhlašuje po přírodních pohromách či v případě nebezpečných epidemií nebo teroristických hrozeb. Christie a jeho tým trvají na tom, že učinit takový krok s ohledem na drogovou epidemii je naléhavě potřebné.

Mnozí ale tvrdí opak. Podle ministerstva zdravotnictví je možné boj s drogami posílit bez dramatických gest. "Pokud není dost peněz na rozšíření zdravotnické infrastruktury pro léčbu narkomanů, není jasné, co za kampaní bude," řekl novinářům expert na drogové závislosti Andrew Kessler. "Jistě, věc se dostane do centra pozornosti. Bude se o ní víc mluvit. To se ale děje už nyní," poznamenal.

Někteří zdravotničtí experti rovněž varují, že přesun většího objemu investic do boje s narkotiky oslabí jiné směry léčby a výzkumu, zejména rakoviny, cukrovky nebo cévních chorob. Účelnější než vyhlašování stavu nouze by podle nich bylo zlepšit systém financování léčby závislostí a víc spolupracovat s místními orgány.

V USA každý den zemře 142 lidí na předávkování drogami. Každé tři týdny podle Christieho komise umírá na následky narkotik stejný počet lidí, jaký připravil o život teroristický útok na New York v roce 2001.