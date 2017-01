Egypt ztíží rozvody. Nově budou být moci jen se svolením duchovního

V televizním vysílání dnes řekl, že zákon by měl mužům zakázat rozvést se s manželkou jen ústně, jak jim to umožňuje víra. Nově by bylo potřeba, aby u rozvodu byl islámský duchovní, uvedla agentura AP.

Sísího šokovalo, že z 900 000 sňatků, které jsou v Egyptě každý rok uzavřeny, do pěti let končí 40 procent rozvodem. Rozvodovost by se podle prezidenta snížila, kdyby se manželé museli rozvést před duchovním, jehož schválí vláda.

Muž se nyní v Egyptě může podle islámu s ženou rozvést ústně, pokud řekne, že ji zavrhuje. Mnoho mužů se ale podle Sísího s manželkami rozvádí během hádky, proto je nutné, aby následky svých slov lépe vážili.