Europarlament schválil dohodu s Kanadou. Obchod se může až zpětinásobit

Základní údaje o komplexní hospodářské a obchodní dohodě CETA mezi Evropskou unií a Kanadou, kterou dnes schválil Evropský parlament: - CETA upravuje podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Má charakter takzvané smíšené smlouvy, kterou kromě zástupců EU musí podepsat a ratifikovat všech 28 členských států unie. - Byla podepsána loni 30. října na summitu EU s Kanadou. Její podpis byl o několik dní odložen kvůli nesouhlasu belgického Valonska. - Jde o nejambicióznější obchodní dohodu Kanady a je to také nejrozsáhlejší dohoda, jakou EU uzavřela v oblasti služeb a investic. - Její aplikace by měla pro evropskou ekonomiku znamenat nárůst obchodní výměny až o 12 miliard eur (přes 307 miliard Kč) ročně, podpořit hospodářský růst a pomoci vytvářet nová pracovní místa. - Dohoda by měla odstranit většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchod mezi osmadvacítkou a Kanadou, a vytvořit velký trh pro služby, zboží a investice. Firmám by to mělo přinést nižší náklady a úspory, spotřebitelům pak nižší ceny. - Z velké části se otevře trh se zemědělskými komoditami a Kanada mimo jiné uzná například některé evropské standardy pro automobily, což by mělo zjednodušit export aut. Odstraňovány mají být i další takzvané technické překážky obchodu, třeba přijímáním shodných standardů a podobně. - CETA má umožnit firmám, aby se u protistrany ucházely o veřejné zakázky, evropským firmám se otevře přístup k tendrům v Kanadě jak na vládní úrovni, tak na úrovni jednotlivých provincií či měst a obcí. - Menší evropské společnosti by tak mohly výrazně ušetřit a získat lepší přístup ke kanadskému trhu, Evropané budou mít na výběr z širší nabídky výrobků. Zboží dovezené z Kanady přitom musí splňovat všechna pravidla EU. - Do Kanady by mělo být možné bez cel exportovat skoro 92 procent evropských zemědělských a potravinářských produktů, Kanada otevře trh například pro evropská vína a další alkoholické nápoje. Na některé citlivé komodity, jako je vepřové či hovězí z evropské strany a mléko a mléčné výrobky z kanadské strany ale platí dovozní strop. - Kanada bude uznávat přes 140 tradičních výrobků, vyráběných v EU jen v určité oblasti a chráněných - například francouzský sýr Roquefort, nizozemskou goudu či italskou parmskou šunku, také české pivo a žatecký chmel. Pod těmito názvy bude možné prodávat jen skutečné evropské výrobky. - Obě strany budou vzájemně uznávat testy a certifikáty na nejrůznější zboží od elektroniky až po hračky, stejně jako profesní kvalifikace. Snazší přístup na pracovní trh budou mít například architekti či inženýři. - Jednání mezi EU a Kanadou o volném trhu začala v květnu 2009. První rozhovory se odehrály v Praze v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU. Po několikaletém vyjednávání přišla na svět CETA, která má celkem 1598 stránek. Politické dohody v základních otázkách této smlouvy dosáhli v říjnu 2013 kanadský premiér Stephen Harper a předseda EU José Barroso. - Předmětem diskusí byl systém urovnávání investičních sporů. Zatímco předchozí kanadská vláda trvala na klasickém arbitrážním mechanismu, EU chtěla speciální tribunál pro urovnávání sporů. Jeho členy nebudou určovat strany sporu, ale evropské a kanadské úřady. Kanada s tím vyslovila souhlas až s nástupem nového premiéra Justina Trudeaua na konci roku 2015. - CETA má dále vytvořit rovnější podmínky v oblasti práv duševního vlastnictví a zlepšit ochranu poskytovanou farmaceutickým výrobkům z EU. - Aby CETA vstoupila v platnost, musí ji ratifikovat i Česká republika, která toto podmínila zrušením vízové povinnosti pro české občany. Kanada vízovou povinnost zrušila 14. listopadu 2013. Ze stejných důvodů Ottawa nedávno oznámila, že od 1. prosince 2017 zruší tuto povinnost i Rumunům a Bulharům. - Vlnu odporu vyvolala smlouva v Německu, kde proti ní loni v září demonstrovalo na 150.000 lidí. Kriticky se ke smlouvě stavěla i část německé vládní sociální demokracie (SPD). V polovině září ale uzavření dokumentu nakonec podpořila. Německý ústavní soud v říjnu stížnosti proti této dohodě zamítl, zároveň ale stanovil několik podmínek jejího schválení.