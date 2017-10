Europarlament se zastal Madridu. Referendum postrádalo jakoukoliv legitimitu, řekl Verhofstadt | E15.cz

Mimořádná debata byla zařazena na program čtyřdenního plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku na základě výbušných nedělních událostí v regionu na severovýchodě Španělska.

Hned úvodní vystoupení prvního místopředsedy Evropské komise pro zlepšování právní úpravy, meziinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv a svobod Franse Timmermanse naznačilo linku, podle které se následná debata odvíjela.

„Pokud vám právo nedá to, co potřebujete, je možné se proti právu postavit, je možné pracovat na tom, aby došlo k jeho změně, ale není možné zákon ignorovat,” promluvil před plénem Timmermans v narážce na protiústavnost nedělního katalánského referenda.

Příspěvky většiny ostatních debatujících se nesly v podobném duchu. Obavu z přílišných emocí těsně před zasedáním vyjádřil europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (ANO), podle kterého je celá věc vnitřní záležitostí Španělska a EU by do ní neměla zasahovat.

„Nejhorší, co by se mohlo stát je, kdyby jedna z těch dvou stran vtáhla do celé záležitosti Evropský parlament,” řekl pro E15 Telička. Evropská unie by podle něj měla fungovat pouze v roli jakéhosi mediátora, který zajistí dialog obou stran.

Obecná prohlášení o nutnosti dialogu mezi oběma stranami poskytli prakticky všichni vystupující předsedové frakcí. Zároveň ale, při současném odsouzení násilí, dali najevo nesouhlas s postupem katalánských představitelů, kteří referendum svolali.

„To, že referendum bylo protiústavní, není z mé strany to hlavní. Faktem ale je, že referendum postrádalo jakoukoli základní demokratickou legitimitu," řekl šéf liberálů v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt s tím, že většina Katalánců se tohoto hlasování vůbec neúčasntila a právě tito Katalánci si nezávislost nepřejí.

Zástupce Evropské konzervativní a reformní skupiny Ryszard Legutko upozornil mimo jiné na přehnaný zásah španělských policistů vůči účastníkům referenda. „Budu k našim španělským kolegům upřímný: pořádková policie a násilné scény nepomohly, ale šokovaly. Ať už jsou vaše úmysly jakékoliv, tyto scény se na nějakou dobu stanou součástí obrazu vaší vlády,” prohlásil Legutko.

Kontroverzní nedělní referendum o nezávislosti Katalánska na zbytku Španělska, jehož pořádání bylo protiústavní, totiž po sobě zanechalo kvůli zásahům španělské policie na 900 zraněných. Policie mimo jiné použila i zakázanou gumovou munici.

V závěru zhruba hodinové debaty vystoupil znovu Timmermans, který europoslancům řekl, že dodržování zásad právního státu je jediným způsobem, jak jako celek může fungovat. "Právní stát v EU je jediná věc, která chrání slabé před silnými a bezbranné před mocnými," řekl.

Timmermans také zopakoval, že dialog v katalánské otázce musí začít okamžitě. Evropská komise považuje dění v Katalánsku za vnitřní záležitost Španělska, pokud by o to však tato jihoevropská země stála, je Brusel připraven ujmout se role prostředníka.