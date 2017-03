Europarlament: Zrušme bezvízový styk s USA

Do USA bez víz nemohou cestovat občané Polska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Kypru.

Pokud vízovou povinnost Washington pro pět členských zemí EU nezruší do dvou měsíců, měla by unie přistoupit k recipročnímu kroku a zrušit bezvízový styk s USA na jeden rok, vyzývá Evropskou komisi nezávazná rezoluce, kterou dnes odhlasovali europoslanci.

Zástupce komise oslovený agenturou Reuters uvedl, že Brusel s Washingtonem vede rozhovory o zrušení vízové povinnosti pro všechny země EU. Žádné konkrétní kroky ani termíny ale nezmínil. "O dalším pokroku v jednáních bude Evropská komise informovat do konce června 2017," uvedl.

Podle evropských pravidel by EK měla rozhodnout o ukončení bezvízového styku se zeměmi, které neumožňují vstup na své území bez víz všem občanům EU, do dvou let od prvního upozornění. Washington takové upozornění od EK dostal přitom už v dubnu 2014. V dubnu 2016 ale Evropská komise nic neučinila. Podle europarlamentu je ale na základě evropského práva povinna zavést vůči USA protiopatření.

Podle EK by zavedení víz pro americké občany poškodilo vzájemné obchodní vztahy USA a EU, hospodářství i cestovní ruch. Pokud by nakonec bezvízový styk skutečně zrušila, musely by tento krok schválit také jednotlivé členské země, což by mohlo trvat i několik let.

Vízová povinnost pro občany Bulharska a Rumunska platí také při cestě do Kanady. Ottawa již ale oznámila, že ji zruší letos v prosinci.