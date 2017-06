Evropa chce plnit klimatickou dohodu bez ohledu na Trumpa. O nové smlouvě prý jednat nehodlá | E15.cz

Když Trump odstoupení Spojených států od dohody oznamoval, ohlásil snahu vyjednat nový dokument, který by byl z jeho pohledu spravedlivější. Ministři dnes upozornili, že dohoda, ačkoliv má velké ambice, nabízí "všem stranám možnost zvolit si vlastní cestu, a přitom přispět k cílům, jejichž účelem je boj proti změně klimatu".

Český ministr životního prostředí Richard Brabec po jednání v Lucemburku ČTK řekl, že negativní evropské hodnocení kroku Spojených států není žádným překvapením. "Dneska takřka jednomyslně zazněly hlasy, které říkají, že Evropa nejenže to nesmí vzdát, ale naopak musí svou pozici posílit a stát se lídrem toho procesu," uvedl. Odchod Spojených států z dohody je ale podle něj nepříjemný, vypadává tak druhý největší znečišťovatel a také jeden z největších budoucích sponzorů akcí pro snižování emisí v chudých rozvojových zemí. "Nemá smysl zastírat, že to je nepříjemné, ale neznamená to zánik dohody" řekl ministr.

EU podle dnes přijatých závěrů ministerského jednání "hluboce lituje" rozhodnutí Spojených států a naopak vítá "četná rozhodná prohlášení" zemí - od největších ekonomik po malé ostrovní státy - hodlajících dohodu dál naplňovat. Unie podle ministrů podporuje OSN a je odhodlána a připravena dohodu uzavřenou v Paříži provádět. Země EU dnes připomněly "zvláštní odpovědnost největších ekonomik, na něž připadá přibližně 80 procent globálních emisí".

Unie proto hodlá posilovat svá stávající partnerství a také uzavírat partnerství nová. Mezi naše partnery bude patřit řada podniků, regionů, měst, občanů a společenství, kteří vyjádřili podporu pařížské dohodě a přijímají ambiciózní opatření v oblasti změny klimatu, upozornili dnes ministři.

Unie se už po oznámení Spojených států dohodla na užší spolupráci v klimatické oblasti například s Čínou. Dnes ministři uvedli, že svět může dál počítat s evropským vedením v boji proti změnám klimatu, ve snaze udržovat zvýšení celosvětové průměrné teploty na úrovni výrazně nižší než dva stupně Celsia ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a ve snaze o omezení nárůstu teploty na nejvýše o 1,5 stupně Celsia.

Pro Českou republiku se podle Brabce odchodem Spojených států nic nemění. "My teď spíš řešíme náš vnitřní boj," připomněl ministr situaci, kdy v parlamentu ODS blokuje ratifikaci dohody z Paříže. "Senát už ratifikaci schválil. Je to skutečně na Poslanecké sněmovně. My uděláme všechno pro to, aby Česká republika ještě v mandátu této vlády a této sněmovny pařížskou dohodu schválila," uvedl.