Evropská unie se shoduje na společné obraně. Zájem má 24 zemí včetně České republiky | E15.cz

Podle šéfky diplomacie EU Federiky Mogheriniové už také země představily na pět desítek konkrétních projektů, které se týkají jak společného rozvoje vojenských schopností, tak operací.

Počet zemí, které mají o věc zájem je podle Zaorálka důkazem, že myšlenka obranné spolupráce má v Evropě ohlas. "Pro Českou republiku je to jedna z priorit. Je to jedna z oblastí, kde se hodláme angažovat," řekl novinářům. Schopnost účinně reagovat v bezprostředním sousedství je podle něj něco, co Evropské unii chybí.

"Otevíráme novou kapitolu evropské obrany," zdůraznila Mogheriniová a připomněla, že silnější obrannou spolupráci předpokládá už lisabonská smlouva. Krok podle ní posílí také Severoatlantickou alianci. EU totiž například v otázce hybridních hrozeb může reagovat pomocí nástrojů, které NATO jako čistě vojenská aliance nemá k dispozici.

"A vzpomeňte si na Afriku, tam má EU větší přítomnost než NATO, třeba pokud jde o výcvik bezpečnostních sil, pokud jde o jemnou linii mezi rozvojovou spoluprací a posilováním bezpečnosti," poznamenala. EU je podle ní lépe vybavena pro situace, které nejsou čistě vojenskou operací.

Takzvaná trvalá strukturovaná spolupráce (PESCO), která bude po dopisu zainteresovaných zemí spuštěna v prosinci, má zajistit lepší koordinaci a spolupráci v obranných investicích, při vojenských schopnostech, ale i při konkrétních vojenských misích.

Přispět by tak PESCO mělo například k nižšímu počtu typů výzbroje a vybavení, které nyní evropské armády používají. Strukturovaná spolupráce má také EU v případě potřeby zajistit strategickou autonomii k samostatnému postupu.

Ministr Zaorálek ale nechtěl mluvit o oblastech, do nichž by se mohlo Česko v rámci PESCO zapojit. "Ta konkretizace nás teprve čeká. My se teď přihlásíme k tomu, že stojíme o to obranné systémy budovat," řekl a připomněl také společná vojenská cvičení.

Podle jeho slovenského kolegy Ivana Korčoka nemůže být evropská zahraniční politika silná bez možnosti opřít se o obranné schopnosti. Věc podle něj přináší i hospodářské příležitosti, ministři by totiž měli potvrdit i záměr ustavení unijního obranného fondu, který by měl pomoci například s financováním obranného výzkumu.