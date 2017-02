Evropští detektivové zvažují vyšetřování Schulze

V případu jde o Schulzovo rozhodnutí z 18. ledna 2012, tedy prvního dne po jeho zvolení šéfem EP. Schulzův podpis tehdy na dlouhodobou zahraniční cestu vyslal sociálního demokrata Markuse Engelse, který tak během svého pobytu v Berlíně, kde dříve beztak bydlel, mohl pobírat diety. Jen za rok 2012 na nich získal přes 16.000 eur (432 tisíc korun).



"O tom si mohou tvrdě pracující normální lidé nechat jen zdát: pracovat ve svém domovském městě, ale každý den dostávat diety za služební cestu," píše k tomu Stern. Magazín také připomíná, že je to právě Schulz, který po své nominaci na kancléře neúnavně zdůrazňuje, že mu záleží na spravedlnosti a osudu tvrdě pracujících běžných občanů.



Sociální demokracie kritiku Schulzova kroku odmítá a tvrdí, že to byl v Evropském parlamentu běžný postup. Zástupci této organizace ale magazínu Spiegel řekli, že na dlouhodobé zahraniční cestě bylo od ledna 2016 do letošního února právě 13 ze 7600 zaměstnanců této instituce.



OLAF podle své mluvčí nyní analyzuje, jestli existuje dostatečné podezření na podvod, korupci nebo jinou nelegální činnost, které by se dotýkalo finančních zájmů Evropské unie. V takovém případě by vyšetřování zahájil. Mluvčí úřadu zároveň zdůraznila, že s takovým přezkoumáváním nemůže být spojen žádný předčasný odsudek vůči osobám, kterých se to týká.





Kritici Schulzovi vyčítají i další kroky v čele Evropského parlamentu. V roce 2015 se podle německých médií pokusil se zpětnou platností povýšit několik blízkých spolupracovníků. I kvůli pochybnostem uvnitř instituce z toho nakonec sešlo. Schulz byl také proti vzniku vyšetřovací komise, která by se zabývala činností dnešního šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera v době, kdy byl premiérem Lucemburska. Jeho země tehdy umožnila mnoha nadnárodním firmám platit jen velmi nízké daně.