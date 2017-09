Evropští ministři chtějí zdanit technologické obry podle jejich obratu | E15.cz

"Neměli bychom se smířit s tím, že tyto společnosti rozvíjejí v Evropě svůj byznys, zatímco do našich rozpočtů odvádí jen minimální daně," uvedla čtveřice ministrů v dopise směřovaném vedoucím představitelům Evropské unie. Navrhují proto vytvoření speciální "vyrovnávací daně" z obratu.

Podle nejmenovaného představitele francouzského vlády by z příjmů technologických gigantů v jednotlivých zemích ukrojila mezi dvěma až pěti procenty, i to by však znamenalo výrazné přilepšení do státní kasy oproti současnému stavu, citují Financial Times svůj zdroj.

V současnosti mnohé nadnárodní společnosti odvádějí daně prostřednictvím zisku svých filiálek zapsaných ve státech s velmi nízkým zatížením právnických osob. Jako příklad takového státu uvádí agentura Reuters Irsko. A právě tyto státy se k podobným návrhům zaměřeným na úpravu evropského daňového systému stavějí kriticky, argumentují státní suverenitou. Změny nicméně potřebují souhlas všech členských zemí.

Francie se mezitím sama za sebe pokusila vybrat od nadnárodních korporací více, na Googlu si její úřady nárokovaly daňové doplatky ve výši 1,1 miliardy eur, o které stát údajně přišel v důsledku daňové optimalizace. Soud však tyto požadavky zamítl s tím, že v Google neměl ve Francii trvalou přítomnost a podléhá irské daňové soustavě.