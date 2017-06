Hrozící účet za roztržku s Katarem: miliardy dolarů | E15.cz

Diplomatická roztržka může Katar a jeho sousedy stát miliardy dolarů jako důsledek oslabení vzájemného obchodu a investic a také kvůli možnému zvýšení úvěrových nákladů. Katar má ale díky aktivům nahromaděným ve státním fondu vysoké finanční rezervy a největší světový vývozce zkapalněného zemního plynu může dál tuto surovinu exportovat do celého světa. Díky tomu by se měla tato země vyhnout ekonomické krizi, kterou by jí mohl způsobit dnešní krok několika předních arabských zemí, uvedla agentura Reuters.