Informaci o smrti vůdce Islámského státu potvrdily po Moskvě i další zdroje | E15.cz

Máme potvrzenou informaci od vedení, včetně jednoho vysoce postaveného velitele, z Islámského státu ve východní provincii Dajr az-Zaur," řekl agentuře Reuters ke smrti Bagdádího mluvčí Syrské organizace pro lidská práva Ramí Abdar Rahmán. Dodal ale, že neví, kdy se tak stalo. SOHR informaci získala od IS přes své pozorovatele v oblasti Dajr az-Zaur.



Irácká televize Súmaríja citovala místní zdroj z provincii Ninive, podle něhož IS oznámil smrt svého vůdce v krátkém prohlášení v severoiráckém městě Tall Afar. IS v něm rovněž uvedl, že už vybral Bagdádího nástupce, aniž někoho jmenoval. Vyzval také své členy, aby pokračovali v boji o udržení zbylých území, která ovládají. IS v předchozích dnech ztratil svou strategickou baštu - město Mosul.

O údajné smrti Bagdádího informovalo už 16. června ruské ministerstvo obrany. Asi týden na to předseda branného a bezpečnostního výboru horní komory ruského parlamentu Viktor Ozerov prohlásil, že Moskva má téměř stoprocentní jistotu, že lídr IS byl zabit při květnovém ruském náletu v Sýrii. Pro svá tvrzení zatím ale Moskva nepředložila žádné důkazy.



Koalice bojující pod vedením USA proti IS před dvěma týdny uvedla, že o smrti Bagdádího informace nemá. Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Sebastian Gorka dnes řekl, že zatím nedokáže informaci o Bagdádího smrti ověřit. Ke smrti lídra IS se nevyjádřila ani propagandistická agentura tohoto hnutí agentura Amak.



Samozvaný Islámský stát ztratil v těchto dnech svou poslední strategickou baštu v Iráku - město Mosul, odkud abú Bakr Bagdádí vyhlásil před třemi roky na dobytých územích v Iráku a Sýrii chalífát.



I dnes však pokračovaly podle agentury AP sporadické boje na západním okraji starého města v Mosulu. Agentura Reuters uvedla, že IS se nově podařilo dobýt značnou část dříve již osvobozené vesnice Imám Gharbí na jižním okraji Mosulu.