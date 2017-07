Italský premiér Paolo Gentiloni: V4 nás nemá co poučovat o kvótách, země mají plnit své povinnosti | E15.cz

Reagoval tak podle agentur ANSA a APA na dopis šéfů vlád V4 s výzvou uzavřít italské přístavy žadatelům o azyl a budovat přijímací centra a záchytné tábory pro uprchlíky mimo Evropskou unii.

Gentiloni během návštěvy Turína reagoval mimo jiné na dopis šéfů vlád České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska, o němž premiéři těchto zemí informovali na své středeční schůzce v Budapešti. Itálii přislíbili podporu a také vyzvali ke zřizování registračních center pro uprchlíky, takzvaných hot spotů, mimo EU. Zároveň ale zopakovali, že nechtějí přijímat uprchlíky na základě povinných kvót.

"Jednoznačně jsme nabídli, že země V4 jsou připraveny pomoci z hlediska posílení opatření v Libyi," uvedl český premiér Bohuslav Sobotka a dodal, že většina lidí, kteří do Evropy přicházejí přes Libyi, jsou ekonomičtí uprchlíci, nikoli osoby prchající před válkou nebo režimem.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že dopis rovněž obsahuje výzvu k uzavření italských přístavů pro žadatele o azyl. V dopise se prý uvádí, že před vpuštěním migrantů do Evropy je třeba odlišit uprchlíky od ekonomických migrantů.

Podívejte se, jak uprchlická krize zasahuje Itálii:

"Itálie je konfrontována se zátěží, o kterou se může podělit Evropa. Máme právo žádat solidaritu od našich sousedů a zemí, s nimiž sdílíme projekt EU. Nenecháme se poučovat," vzkázal Gentiloni.

"Také nemůžeme trpět výhružná slova, jako jsou ta, která jsme slyšeli od sousedních zemí. Odpovídáme klidně, že my svou povinnost nadále plníme. Žádáme, aby svou povinnost plnila celá Evropa, aniž by udílela pochybné poučky," dodal šéf italské vlády.

Itálie už dříve požádala Evropskou unii o pomoc s krizí kolem žadatelů o azyl a navrhla otevření přístavů jiných unijních zemí kolem Středozemního moře pro zachráněné migranty. Podpory se ale nedočkala.

Většina migrantů přicházejících v současnosti do Evropy volí cestu ze severoafrických břehů přes Středozemní moře do Itálie. Podle údajů tímto způsobem do jihoevropské země letos dorazilo již 93 360 migrantů. Celkem se Itálie v současnosti v různých zařízeních stará o 200 tisíc migrantů. Podle italského ministerstva vnitra do země nyní přicházejí hlavně občané Nigérie, Bangladéše, Guiney, Pobřeží slonoviny a Gambie. Lidé prchající z válkou zmítaných zemí, jako je Irák či Sýrie, jsou v menšině.