János Áder byl podruhé zvolen maďarským prezidentem

Současný maďarský prezident János Áder (57) byl do této funkce poprvé zvolen 2. května 2012, úřadu se oficiálně ujal 10. května 2012. Dnes jej maďarský parlament zvolil podruhé: - Vládní strana Fidesz nominovala Ádera na další funkční období loni v prosinci. Předseda parlamentu László Kövér již dříve ocenil jeho úsilí o sjednocení země během prvního funkčního období a řekl, že prezident byl "čitelný" a "srozumitelný" ve svých rozhodnutích, když vracel zákony k projednání parlamentu či k ústavnímu soudu. - Poslancem Evropského parlamentu byl Áder od července 2009 do roku 2012; zastával v něm funkci místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. - Od června 1998 do května 2002 předsedal maďarskému parlamentu a dvakrát byl jeho místopředsedou (1997-1998, 2006-2009). Poslancem jednokomorového Národního shromáždění byl od prvních svobodných voleb v roce 1990 až do svého zvolení europoslancem o 19 let později. - Měl podíl na událostech, které vedly k pádu komunistického režimu v Maďarsku. V roce 1988 stál spolu s nynějším premiérem Viktorem Orbánem a několika dalšími lidmi u zrodu opozičního Svazu mladých demokratů (Fidesz). O rok později byl jedním z reprezentantů opozice při jednáních s komunisty o předání moci. - V rámci strany Fidesz postupně zastával řadu významných funkcí; byl mimo jiné zástupcem jejího poslaneckého klubu (1990-1992), v letech 1990 a 1994 řídil volební kampaně strany Fidesz a později zastával funkci výkonného místopředsedy strany (1995-1997, 1999-2000). Od roku 2002 do roku 2006 vedl poslanecký klub strany Fidesz. - Vztah mezi ním a lídrem strany Fidesz Viktorem Orbánem nebyl vždy idylický. V roce 2007 se dokonce v deníku Magyar Nemzet objevila spekulace, že názorové rozpory mezi oběma politiky jsou tak velké, že Áder uvažuje o založení vlastní strany. Nakonec ale raději zvolil odchod do Evropského parlamentu. - Je spoluautorem reformy soudnictví, která u orgánů Evropské unie vzbudila obavu o nezávislost maďarské justice. Podílel se také na změně volebního systému, která podle opozice zvýhodňuje stranu Fidesz. - Narodil se 9. května 1959 v západomaďarském městě Csorna. V roce 1983 dokončil studium práv na budapešťské Univerzitě Loránda Eötvöse a v letech 1985 až 1990 působil jako vědecký pracovník Sociologického výzkumného ústavu Maďarské akademie věd. - Je ženatý, jeho manželka Anita Herczeghová je soudkyní. Mají tři dcery a jednoho syna. - Hovoří maďarsky a anglicky. - Je považován za umírněného a seriózního politika. - Kvůli fyzické podobnosti se slavným americkým hercem se mu přezdívá Charles Bronson z Csorny.