Japonsko vymírá. Jako první rozvinutá země ale už má ucelený plán, jak trend zvrátit | E15.cz

Vláda v rámci plánu na aktivní zapojení všech občanů slibuje rodičům zvýšení kapacity v systému péče o děti až o 500 tisíc míst proti roku 2013. Navrhuje také vytvoření 300 tisíc nových míst v družinách či odpoledních kroužcích a zvýšení mezd v oboru péče o děti. Mobilizovat chce i starší občany. Japonským specifikem je i poměrně vysoké procento vícegeneračních rodin žijících pohromadě. Podle vlády až 80 procent rodičů využívá pomoci prarodičů. Právě na delší zapojení starších Japonců do ekonomiky cílí opatření spojená s rozvojem péče o seniory. Plán předpokládá zvýšení počtu míst v systému péče o seniory o 380 tisíc, navrhuje také zlepšit finanční dostupnost domovů důchodců a ještě více využívat při péči o starší občany již osvědčené roboty. Jen tato opatření zvýší podle vlády počet pracujících Japonců do roku 2020 o 1,17 milionu. O pět let později má být přírůstek zhruba dva miliony pracujících. Pro srovnání: v roce 2014 pracovalo v Japonsku 66 milionů lidí. Celkové vyplacené mzdy se díky tomu zvýší do roku 2020 o 3,3 bilionu jenů (v přepočtu přes 660 miliard korun) a o 5,8 bilionu jenů do roku 2025. Další Japonce na trh práce má přitáhnout zatraktivnění částečných a nepravidelných úvazků. Zaměstnanci s těmito úvazky dostávají za srovnatelnou práci až o 40 procent méně než ostatní. V Evropě je tento rozdíl zhruba dvacetiprocentní. Vláda chce proto donutit firmy, aby mzdy z částečných úvazků zvedly. Každý rok navíc hodlá zvyšovat minimální mzdu o tři procenta. Spolu s lepší sítí péče o děti a seniory by tato opatření měla posílit příjem japonských domácností o 16,9 bilionu jenů do roku 2020. Z nich by rodiny mohly díky vyšší spotřebě pustit zpět do ekonomiky necelých 14 bilionů.